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В Ташкенте скорость на центральных дорогах планируют снизить до 50 км

CentralAsia (UZ) -  Скорость на центральных дорогах Ташкента планируется снизить до 50 км/ч, а на малой кольцевой – до 60 км/ч. Соответствующее предложение будет внесено на рассмотрение очередной сессии Ташкенского городского Кенгаша народных депутатов.

По итогам специального изучения, которое провели сотрудники Службы безопасности дорожного движения совместно с членами Кенгаша, были признано целесообразным снизить максимальную разрешенную скорость на всех улицах в пределах малой кольцевой автодороги до 60 км/ч.

Кроме того, для полноценного обеспечения безопасности движения, предотвращения и снижения дорожно-транспортных происшествий, связанных со смертями, а также создания комфортных условий для участников движения максимально разрешенная скорость на некоторых центральных улицах будет снижена до 50 км/ч.

Речь идет об отдельных участках улиц Алишера Навои, Махтумкули, Амира Темура, малой кольцевой, Ислама Каримова, Тараса Шевченко, Бабура и Фурката, а также кольцевой развязке возле сквера Амира Темура.

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