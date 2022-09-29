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В Черногории объявили персонами нон грата шесть дипломатов из России

CentralAsia (CA) -  Черногория объявила шесть российских дипломатов персонами нон грата. Об этом сообщил МИД страны в Twitter.

«МИД объявил шесть дипломатов посольства Российской Федерации, аккредитованных в Черногории, персонами нон-грата из-за деятельности, противоречащей Венской конвенции о дипломатических отношениях и уважительным отношениям между двумя странами», — говорится в сообщении.

В прошлый раз Черногория объявила о высылке российского дипломата, присутствие которого сочли нежелательным, в середине августа. Тогда основанием называлась деятельность, противоречащая статье 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях. Он должен был покинуть страну в течение семи дней.

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