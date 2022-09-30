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Гражданские общества Монголии обратились к правительству с просьбой помочь приезжающим в страну россиянам

CentralAsia (MNG) -  29 сентября в 11:00 по Улан-Баторскому времени в информационном центре «Монгол Ньюс» состоялась пресс-конференция Национального Движения ������ «ОДИН КОРЕНЬ - ONE ROOT» об оказании помощи монголоязычным народам (бурятам, калмыкам, тувынцам и алтайцам) по инициативе монгольских рядовых граждан. Кратко от конференции.

Гражданские движения, такие как «NoDoubleStandard», «Mongol Tuurgatan Central Union» и «Форум урбан-граждан», выступили с совместной инициативой по оказанию помощи своим кровным братьям из РФ и представят рекомендации правительству Монголии. В последние дни в связи с военной обстановкой увеличилось количество беженцев из России. Прошло две недели с тех пор, как неправительственные организации сотрудничали в оказании помощи и предоставлении рекомендаций этим гражданам России. Однако они сказали, что неправительственные организации и молодые волонтеры не могут справиться в одиночку. Поскольку существует потребность в конкретных законах и правилах и экономических правилах, требования и рекомендации будут представлены правительству.

Испольнительный директор движения «Форум урбан-граждан» Ц.Цацрал сказала: «Мы видим ситуацию, которая сложилась за последние 7 дней. Наши кровные братья и сестры приезжают в Монголию, чтобы поселиться здесь, или на время, и в спокойное время снова вернуться к своим семьям и на родину. Теперь, независимо от того, из какой страны они прибыли и зачем они приехали, мы должны принять их, как людей и оказать им гуманитарную помощь. Настало время обратиться с этим призывом ко всем монголам и молодежи.

Кроме того, мы также призываем правительство разъяснить свои действия. Кроме того, важно, чтобы молодые люди, которые в полной мере могут участвовать в этой гуманитарной акции, активно подключались бы и показали, как Монголия уважает права человека. Несмотря на сложную экономическую ситуацию и жизнь в Монголии, мы призываем вас присоединиться к этому.

Мы также предъявляем строгое требование к правительству Монголии. Оно должны сообщить международному сообществу, что не будут депортировать этих людей, когда срок действия их виз истечёт через 30 дней.

Кроме того, в целях предотвращения роста преступности в обществе, распространения ложной информации и т. д., мы используем двуязычную телефонную линию оператора и представляем законов и правила».

Представитель союза «Mongol Tuurgatan Central Union» Э.Одбаяр:

«Мы представили правительству Монголии пять основных требований.

  • Во-первых, срочно утвердить и проинформировать граждан, посещающих Монголию, о дополнительных изменениях, связанных с визами и текущей ситуацией;
  • Во-вторых, в сотрудничестве с ООН и другими организациями организовать работу по обеспечению этих граждан безопасными и нормальными условиями;
  • В-третьих, поэтапно принимать соответствующие меры, предугадывая проблемы, которые могут возникнуть в приграничных районах и передвижении граждан;
  • В-четвертых, граждане, прибывшие на территорию Монголии «спасаясь от войны», ни в коем случае не должны быть депортированы и не должны привлекаться к соответствующим международным операциям;
  • В-пятых, в связи со сложившейся ситуацией мы представили в аппараты профильных министерств и ведомств рекомендации о создании рабочей группы в составе специалистов.

Гражданские движения готовы сотрудничать с правительством во всех аспектах. Представляем законы и постановления на территории Монголии гражданам, спасающимся от войны».

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