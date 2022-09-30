Почему Монголия избегает полноправного членства в ШОС, — The Diplomat

CentralAsia (MNG) - Монголия была первым государством-наблюдателем в Шанхайской организации сотрудничества, и она осталась там, даже когда другие страны повысили свой статус до члена.

Самарканд, Узбекистан, стал центром внимания всего мира в середине сентября, когда лидеры государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) собрались, чтобы обсудить цели организации, вызовы и пути решения насущных глобальных проблем. В ходе 22-го заседания Совета глав государств ШОС Монголия подтвердила позицию Улан-Батора о сохранении своего статуса наблюдателя; однако Монголия по-прежнему будет активно участвовать в региональной торговле и экономической деятельности.

В 2004 году Монголия стала первым государством-наблюдателем в ШОС во время Ташкентского саммита, за ней последовали Индия, Пакистан и Иран в 2005 году. Все три последних государства решили стать полноправными членами. Хотя отношения между ШОС и Монголией в последнее десятилетие развивались, Улан-Батор не решался стать полноправным членом. Обеспокоенность Монголии связана не только с внешнеполитическими взглядами Улан-Батора, но и с тенденциями в региональных международных отношениях.

Когда ШОС только начиналась в 2001 году, государства-члены сосредоточили внимание на сохранении статус-кво в области безопасности и борьбе с терроризмом. У ШОС есть возможности и потенциал, чтобы внести решающий вклад в глобальный мир и безопасность, поскольку две ее страны-члена (Китай и Россия) также являются членами Совета Безопасности ООН, а четыре являются государствами, обладающими ядерным оружием.

Однако реализация этого потенциала в значительной степени зависит от руководства каждого государства-члена, финансовых взносов и, что наиболее важно, от того, совпадают ли стратегические интересы каждого государства-члена. Однако в то же время потенциал и возможности его государств-членов вызывают конкуренцию за ресурсы и партнерства.

С тех пор, как Монголия присоединилась к ШОС в качестве государства-наблюдателя в 2004 году, изменилась геополитическая динамика и общая картина международных отношений. Двусторонние связи между государствами-членами ШОС резко изменились – в некоторых случаях в худшую сторону. С тех пор, как Индия присоединилась к ШОС в 2017 году, проблема границы между Китаем и Индией обострилась, а исторические конфликты между Индией и Пакистаном продолжаются.

Более того, мир наблюдает за аннексией Россией украинских территорий, что вызывает серьезную обеспокоенность у других государств-членов ШОС. Тем временем Кыргызстан и Таджикистан – два первых члена ШОС – во время саммита в Самарканде вели активный конфликт вдоль своей спорной границы.

А в будущем ШОС может стать еще более сложной, поскольку Иран должен официально получить статус члена в 2023 году, а его соперники на Ближнем Востоке — Турция, Саудовская Аравия, Бахрейн, Египет и ОАЭ — находятся либо в настоящее время, либо процесс становления партнерами ШОС по диалогу и возможными будущими членами.

Эти внутренние геополитические противоречия, конечно, не вселяют уверенности в дальнейшей деятельности организации.

В дискуссиях о том, следует ли Монголии вступать в ШОС, доминируют в основном аналитики, позиционирующие Улан-Батор на периферии орбиты Москвы и Пекина. Однако эти взгляды умаляют и подрывают независимую внешнюю политику Монголии.

Многоопорная внешняя политика Монголии и статус государства, не обладающего ядерным оружием (ГНЯО), являются важными причинами, по которым Улан-Батор воздерживается от присоединения к определенным организациям и альянсам в области безопасности. Основываясь на сочетании этих двух внешнеполитических механизмов, Улан-Батор сознательно выбирает дипломатию и прочные двусторонние отношения, а не зависимость от региональных группировок безопасности — будь то сеть альянсов США или ШОС.

Более того, не в интересах Улан-Батора намеренно лишать себя возможности проводить многостороннюю внешнюю политику как демократической нации. Это позволяет Улан-Батору свободно устанавливать и укреплять двусторонние отношения со всеми сторонами. Например, Монголия имеет стратегические партнерства (некоторые всеобъемлющие стратегические партнерства) с Россией, Китаем, Японией, Индией и США.

В глазах монгольских политиков дипломатия и двусторонние отношения должны преобладать над региональными союзами безопасности, которые несут больший риск из-за многих политических, экономических факторов и факторов безопасности, которые могут привести к расколу, если и когда произойдет столкновение стратегических интересов.

В 2021 году во время официального визита в Москву министра иностранных дел Монголии Батцэцэг Батмөнх дала интервью «Страна Индустрия». Батцэцэг заявила о позиции Монголии оставаться в качестве государства-наблюдателя в ШОС.

На полях самаркандского саммита Президент Монголии Хурэлсух Ухнаа встретился с генеральным секретарем ШОС Чжан Мином. В ходе беседы Хурэлсух подтвердил позицию Улан-Батора о сохранении своего статуса наблюдателя, отметив при этом, что Монголия будет сотрудничать в торгово-экономической деятельности.

Действительно, для Монголии встречи в кулуарах, пожалуй, важнее, чем саммит ШОС. В ходе Самаркандского саммита одной из многих важных встреч для Монголии стал трехсторонний саммит глав государств Россия-Монголия-Китай. В этом году встречу возглавил президент России Владимир Путин. Президент Монголии возглавит трехстороннюю встречу в 2024 году.

В ходе трехсторонней встречи Россия-Монголия-Китай главы государств обсудили экономический коридор и разрабатываемый проект газопровода. В своем комментарии Хурэлсух заявил: «Россия и Монголия сотрудничают в технико-экономическом обосновании проекта газопровода, который пройдет через территорию Монголии. В случае реализации этот проект станет второй крупной инфраструктурой, соединяющей наши три страны с 1955 года. И Монголия искренне надеется на продолжение трехстороннего диалога и достижение прогресса в этом важном развитии».

Статус наблюдателя Монголии в ШОС остается горячей темой на политической арене. Однако, учитывая нынешнюю геополитическую обстановку, монгольское правительство решило следовать своему внешнеполитическому курсу и укреплять двусторонние отношения, что является примером дальновидной политики.

автор: Болор Лхаажав — исследователь, специализирующийся на Монголии, Китае, России, Японии, Восточной Азии и Америке. Она имеет степень магистра азиатско-тихоокеанских исследований Университета Сан-Франциско.

перевод: Татар С.Майдар

источник: The Diplomat

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