«ТрансКонтейнер» запустил контейнерные перевозки из Китая через российско-монгольский погранпереход

CentralAsia (MNG) - ПАО «Трансконтейнер» (входит в группу «Дело») совместно с ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) и ОАО «Улан-Баторская железная дорога» (УБЖД) организовали первую железнодорожную отправку контейнеров из Китая в Россию через пункт пропуска Соловьевск (Забайкальский край) на российско-монгольской границе, говорится в сообщении компании.

«До сих пор этот погранпереход не использовался для контейнерных перевозок железнодорожным транспортом», - говорится в сообщении.

В тестовой отправке участвовали два крупнотоннажных контейнера. Отгрузка была организована со станции Баянтумэн в восточной Монголии, откуда груз будет следовать через погранпереход Эрээнцав/Соловьевск в направлении терминала ТрансКонтейнера в Санкт-Петербурге (Шушары).

Трансконтейнер оказал комплекс услуг в рамках перевозки (от предоставления подвижного состава и таможенного транзита до получения груза и доставки его заказчику в пункте назначения). РЖД и УБЖД организовали общую координацию через администрации железных дорог.

По словам директора по развитию бизнеса «ТрансКонтейнера» в Азиатско-Тихоокеанском регионе Владимира Хлуткова, компания рассчитывает запустить регулярный коммерческий сервис на этом новом для российского контейнерного рынка маршруте.

«ТрансКонтейнер» — крупнейший в России оператор фитинговых платформ. Парк компании насчитывает около 113 000 контейнеров вместимостью более 167 000 TEU и более 42 000 фитинговых платформ. Компания владеет 40 железнодорожными терминалами в России, оперирует 23 грузовыми судами, в том числе 13 судами Сахалинского морского пароходства (СахМП, САСКО, ТрансКонтейнер владеет 58,51% акций). Компания принадлежит группе «Дело» Сергея Шишкарева (51%) и госкорпорации «Росатом» (49%).

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