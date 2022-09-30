Сообщалось, что корейская компания подписала контракт на поставку «Магнитного котла» в Монголию

CentralAsia (MNG) - Южнокорейская компания LS Magnetic Field Boiler поставляет и устанавливает экологически чистые, высокоэффективные котлы с магнитным полем. Поэтому СМИ страны отметили, что компания подписала соглашение с Монголией об оказании технической поддержки по снижению выбросов углерода и мелких твердых частиц.

Компания первой в Корее и в мире разработала и изготовила специальный нагревательный элемент с магнитным полем с использованием собственного специального метода (SMT) и зарегистрировала патент на технологическое изобретение (№ 10-2412198). Этот котел создает сильное магнитное поле в своих развитых современных проводниках и циркулирует высокоэффективную тепловую энергию. Это также котельная система новой технологии, которая использует горячую воду с сильной магнитной энергией, генерируемой во время производства горячей воды в три этапа, для поддержания высокой температуры без потери тепла.

С точки зрения затрат затраты на электроэнергию снижаются на 40-60 процентов по сравнению с существующими газовыми, масляными и электрическими котлами.

С другой стороны, в Монголии климат континентальный, а зимы длинные и холодные, поэтому теплоснабжение является одной из важнейших задач страны, но поскольку теплоснабжение зданий неоднородно, их улучшение важнее всего, - отметило издание ikbn.

Соответственно, Улан-Баторская тепловая станция, государственная компания правительства Монголии, и LS Magnetic Field Boiler Co., Ltd., подписали меморандум о взаимопонимании для реализации проекта, направленного на решение респираторных проблем.

На Хён Чжу, испольнительный директор LS Magnetic Field Boiler Co., Ltd., сказал: «Наша планета сталкивается с более серьезным разрушением окружающей среды, чем когда-либо прежде. Теперь страны мира должны резко сократить потребление топлива, выбрасываемого домами и заводами. 65 процентов земель Монголии опустынены, 20 процентов населения активно работают на внешних рынках в области предотвращения экологических катастроф, совместных исследований и проектов сотрудничества с соседними странами, такими как Китай, и технической поддержки. Есть много чего ожидать от этих проектов сотрудничества с правительством».

перевод с корейского: Татар С.Майдар

источник: ikbn.news

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