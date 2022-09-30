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В Улан-Баторе состоялась церемония открытия XR Lab Mongolia

CentralAsia (MNG) -  XR Lab Mongolia, партнер Meta, провела успешное мероприятие по открытию выставки, на котором представила свою деятельность и планы на будущее.

На мероприятии присутствовали высокие гости, такие как Джордж Чен, директор по государственной политике в Центральной Азии, Монголии и Китае компании Meta, и Вайси Лау, директор FevaWorks Solutions, гонконгской технологической компании, которые поздравили недавно созданную организацию и подчеркнули важность мероприятия, и выразили свое высокое мнение.

Еще одним важным моментом мероприятия стало подписание меморандума о долгосрочном сотрудничестве между FevaWorks Solutions технологической компанией из Гонконга и XR Lab Mongolia, для дальнейшей разработки совместных программ обучения и организации нескольких совместных учебных занятий.

XR Lab Mongolia — первая лаборатория в Монголии, специализирующаяся на обучении с помощью технологий виртуальной и дополненной реальности.

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