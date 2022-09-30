Монголия: эксперты ООН по произвольным задержаниям отправляются с официальным визитом

CentralAsia (MNG) - Рабочая группа ООН по произвольным задержаниям совершит официальный визит в Монголию с 3 по 14 октября 2022 года для оценки ситуации в стране в отношении лишения свободы.

Делегация, состоящая из двух членов Группы, Элины Штайнерт и Мэтью Джиллета, посетит Улан-Батор, а также другие регионы страны. В ходе визита они встретятся с представителями правительства, группами гражданского общества и другими соответствующими заинтересованными сторонами.

Делегация, состоящая из двух членов Группы, Элины Штайнерт и Мэтью Джиллета, посетит Улан-Батор, а также другие регионы страны. В ходе визита они встретятся с представителями правительства, группами гражданского общества и другими соответствующими заинтересованными сторонами.

Эксперты также посетят места лишения свободы, в том числе тюрьмы, полицейские участки и учреждения для детей, мигрантов и людей с психосоциальными нарушениями, чтобы собрать информацию для их оценки.

Рабочая группа поделится своими предварительными наблюдениями на пресс-конференции* 14 октября 2022 года в 12:00 по местному времени в зале заседаний Дома ООН на улице Организации Объединенных Наций, 14, Улан-Батор, Монголия. Доступ будет строго ограничен для журналистов.

Рабочая группа представит свой окончательный отчет о визите в Совет по правам человека в сентябре 2023 года.

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