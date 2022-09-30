Проект компании Fremantle «Подиум» и «Семейная вражда» дебютируют на монгольском телеканале StarTV

CentralAsia (MNG) - Это будет 6-й азиатский выпуск Project Runway, который ранее транслировался в Таиланде, Филиппинах, Малайзии, Южной Корее и Вьетнаме.

Компания Fremantle объявила о лицензировании популярных развлекательных форматов Project Runway и Family Feud для StarTV в Монголии. Это первый раз, когда проект «Подиум Монголия» будет транслироваться на территории 2 октября 2022 года, а запуск «Семейной вражды Монголии» запланирован на начало 2023 года.

Проект «Подиум Монголия» направлен на то, чтобы пробудить творческий потенциал и вдохновить новое поколение дизайнеров, которые могут внести свой вклад в развивающуюся и модернизирующуюся индустрию моды в этой центральноазиатской стране. предоставляя платформу для широкой международной экспозиции в рамках глобальной франшизы Project Runway.

В состав жюри первого в истории проекта «Подиум Монголия» войдут некоторые из выдающихся монгольских модных личностей в области высокой моды и уличной одежды, в том числе Мишель из олимпийского дизайнерского дуэта Michel&Amazonka; Зориг, основатель Premier Tailor; Нийма, соучредитель молодежного бренда уличной одежды 93//Kidult и Овдогмид, основатель бренда одежды OVDOG. Обязанности принимающей стороны будут возложены на Цэрэндолгор Батцэнгэл, которая сама является ведущей монгольской моделью, влиятельной фигурой в социальных сетях и победительницей первого сезона конкурса Next Top Model в Монголии в 2017 году. Модельер и основатель LINE Ганхуу Хуслэн будет наставлять претендентов на звание дизайнера, соревнующихся за приз в размере 50 миллионов тугриков ($ 15 тыс.); плюс комплексный туристический пакет в одну из мировых столиц моды (Париж, Милан или Токио), а также возможность пройти стажировку у известных дизайнеров и компаний.

Хариати Рахман, старший вице-президент по дистрибьюции в Азии, Фримантл, сказал: «Мы очень рады сотрудничать со StarTV в двух великолепных форматах, которые развлекали и восхищали зрителей по всему миру. Family Feud — идеальное дополнение к сезону блестящих напольных покрытий StarTV, в то время как Project Runway предлагает долгожданную дозу опыта в области моды, которая, как мы надеемся, вдохновит еще больше подающих надежды дизайнеров из Монголии в будущем. Мы не можем дождаться запуска этих шоу».

Бадамханд Батболд, генеральный директор StarTV и исполнительный продюсер проекта «Подиум Монголия», сказала: «Важно создавать контент, который будет одновременно и интересным, и информативным для зрителей, и в случае с проектом «Подиум Монголия» видение выходит за рамки просто модных развлечений. Он также отстаивает идеологию поддержки малого бизнеса, продвигает монгольские творческие таланты еще на один шаг вперед и освещает Монголию в ином современном свете, чем просто наше историческое наследие».

«Семейная вражда» в настоящее время находится в производстве. Семейная вражда, одно из самых продолжительных, самых рейтинговых и любимых игровых шоу на телевидении, показывает, что самый простой вопрос может привести к самым возмутительным ответам. Фримантл владеет форматом Family Feud.

Fremantle занимается глобальным распространением формата Project Runway и готовой ленты. Project Runway — формат, принадлежащий Spyglass Media.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения