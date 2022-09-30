Товарищ Ким Чен Ын направил ответное послание президенту Монголии

CentralAsia (MNG) - Уважаемый товарищ Ким Чен Ын, председатель Государственных Дел Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР), направил 23 сентября послание президенту Монголии Хурэлсух Ухнаа в ответ на его поздравительное послание, направленное по случаю 74-й годовщины основания годовщина Корейской Народно-Демократической Республики, — пишет МИД КНДР.
Сообщение звучит следующим образом:
«Выражаю Вам признательность за то, что направили сердечные поздравления по случаю 74-й годовщины основания Корейской Народно-Демократической Республики и выразили волю к дальнейшему укреплению и развитию двусторонних отношений.
Убежден, что традиционные отношения дружбы и сотрудничества между КНДР и Монголией, заложенные предыдущими лидерами, будут и впредь укрепляться и развиваться в соответствии со чаяниями и желаниями двух народов».
перевод с корейского: Татар С.Майдар
источник: mfa.gov.kp