экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Товарищ Ким Чен Ын направил ответное послание президенту Монголии

CentralAsia (MNG) -  Уважаемый товарищ Ким Чен Ын, председатель Государственных Дел Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР), направил 23 сентября послание президенту Монголии Хурэлсух Ухнаа в ответ на его поздравительное послание, направленное по случаю 74-й годовщины основания годовщина Корейской Народно-Демократической Республики, — пишет МИД КНДР.

Сообщение звучит следующим образом:

«Выражаю Вам признательность за то, что направили сердечные поздравления по случаю 74-й годовщины основания Корейской Народно-Демократической Республики и выразили волю к дальнейшему укреплению и развитию двусторонних отношений.

Убежден, что традиционные отношения дружбы и сотрудничества между КНДР и Монголией, заложенные предыдущими лидерами, будут и впредь укрепляться и развиваться в соответствии со чаяниями и желаниями двух народов».

перевод с корейского: Татар С.Майдар

источник: mfa.gov.kp

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print
  • В Индии вновь начали платить долларами за покупку российской нефти 
  • Товарищ Ким Чен Ын направил ответное послание президенту Монголии
  • Мертвую рыбу в реку под Ташкентом сбросили сотрудники рыбхоза, - Госкомэкологии Узбекистана


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com