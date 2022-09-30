«Лучше, чем убивать людей»: россияне бегут в Монголию, — France24

г.Улан-Батор // wikiway.com

CentralAsia (MNG) - Солнечным утром в столице Монголии Улан-Баторе молодой россиянин, бежавший из Москвы после первого военного призыва со времен Второй мировой войны, четко ответил на вопрос, почему он уехал: «Я не хочу убивать людей».

Он был среди тысяч россиян, которые хлынули через сухопутную границу в Монголию за последнюю неделю после того, как президент Владимир Путин издал приказ о мобилизации для войны в Украине, — передает France24 со ссылкой AFP.

Это заявление потрясло всю страну и спровоцировало международный исход, когда после мобилизации страну покинули десятки тысяч человек.

Финляндия, Норвегия, Турция и Грузия, как и Монголия, сообщили об увеличении прибытий россиян в последние дни.

«Было очень трудно бросить все — дом, родину, родных, — но это лучше, чем убивать людей», — сказал AFP двадцатилетний мужчина на условиях анонимности.

Он сказал, что решил поехать в Монголию, потому что туда было легко добраться.

«Я схватил свои бумаги и сумки и побежал», — сказал он.

Он сказал, что существует огромная сеть онлайн-групп, помогающих русским мужчинам уклоняться от призыва, и советы по путешествиям постоянно меняются, поскольку уклоняющиеся от призыва решают проблемы бегства из своей страны в любой момент.

«Я не могу им доверять»

Опасения, что Москва может закрыть границы, ускорили решение многих россиян бежать, хотя в понедельник Кремль заявил, что решение о закрытии границ принято не было.

Начальник только одного контрольно-пропускного пункта в приграничном монгольском городе Алтанбулаг сообщил AFP в воскресенье, что более 3000 россиян въехали в страну через переход с момента объявления призыва, большинство из них мужчины.

Репортер AFP также видел очереди людей с российскими паспортами перед иммиграционной стойкой для пересечения границы.

«Сначала я думал, что знаю, что происходит», — сказал другой молодой россиянин о войне на Украине.

«Но после некоторых действий правительства — когда они противоречили тому, что они говорили раньше — я понял, что не могу им доверять».

Он сказал, что планирует остаться в Монголии на месяц.

По его словам, многие из его друзей не смогли покинуть Россию, поскольку у них не было паспортов, добавив, что надеется, что его родственникам ничего не угрожает.

Противников войны в России сажают в тюрьмы или осуждают в государственных СМИ, что делает общественную оппозицию крайне опасной.

Правительство Монголии заняло нейтральную позицию в отношении вторжения, которое Россия начала в феврале.

Бывшее советское государство-сателлит использовало свои связи с Россией, чтобы застраховаться от растущего влияния Китая в последние десятилетия, и имеет с Россией общую границу протяженностью 3500 километров.

Но на прошлой неделе бывший президент Элбэгдорж Цахиа призвал Путина положить конец конфликту.

Он сказал, что этнических монголов в России использовали в качестве «пушечного мяса» и убивали тысячами на Украине.

источник: France24

перевод: Татар С.Майдар

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