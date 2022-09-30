Путин подписал указы «о признании независимыми» Херсонской и Запорожской областей

// Пресс-служба Кремля.

CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин подписал указы о признании Херсонской и Запорожской областей «независимыми территориями». Об этом пишет РИА Новости.

«В соответствии с общепринятыми принципами и нормами международного права, признавая и подтверждая принцип равноправия и самоопределения народов, закрепленный в Уставе Организаций Объединенных Наций, учитывая волеизъявление народа Херсонской области на референдуме, состоявшемся 27 сентября 2022 года, постановляю: Признать суверенитет и независимость Херсонской области», - говорится в документе.

Во втором указе говорится о признании суверенитета и независимости Запорожской области.

30 сентября в Кремле состоится церемония подписания договоров о вступлении в состав России Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей, пишет издание.

С 23 по 27 сентября в ДНР и ЛНР, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о вхождении данных регионов в состав России.