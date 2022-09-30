ТМК завершила начальное бурение на монгольском проекте МУП

CentralAsia (MNG) - Австралийская компания TMK Energy завершила первоначальную программу разведочного бурения на месторождении метана угольных пластов Гурвантэс XXXV в Монголии, сообщила компания 28 сентября.

Общая полезная мощность угля на выходе скважины «Snow Leopard-03R» (СЛ-03Р) увеличилась на 25% до 175 м с 140 м. На начальном этапе ТМК пробурила пять скважин, позже была добавлена пятая скважина SL-5. SL-5 в настоящее время отменяется по техническим причинам.

Компания Netherland, Sewell & Associates (NSAI) в настоящее время занимается проведением первой независимой оценки условных ресурсов для проекта. Ожидается, что оценка займет около шести недель, и в нее будут включены новые данные, полученные в ходе первоначальной программы разведочного бурения.

ТМК владеет 100% долей в проекте Гурвантэс. Партнерская австралийская энергетическая компания Talon Energy получает 33%-ную рабочую долю в проекте в соответствии с существующим двухэтапным соглашением об отчуждении, заключенным в феврале 2021 года.

По сообщению ТМК, с завершением бурения четвертой разведочной скважины в соответствии с двухэтапным соглашением об отчуждении с Talon первоначальное обязательство по бурению на первом этапе выполнено.

Если Talon решит продолжить, следующий этап соглашения об отчуждении будет заключаться в том, что Talon обязуется профинансировать 100% следующих 3,15 млн долларов США, которые предусмотрены в бюджете на программу пилотных эксплуатационных скважин, после чего она получит 33% доли в проекте. проект. Talon может выбрать в любое время в течение 90 дней с 26 сентября, чтобы перейти к следующему этапу финансирования.

«До и независимо от каких-либо официальных выборов со стороны Talon в отношении следующего этапа соглашения об отчуждении компания приняла решение ускорить процесс планирования и проектирования программы пилотных скважин», — говорится в сообщении ТМК.

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