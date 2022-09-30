Зеленский созвал на 30 сентября срочное заседание Совета нацбезопасности
- Азия и мир, политика
- 8:40, 30 сентября 2022
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CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский созвал на 30 сентября срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны, сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.
Повестку заседания объявят позднее.
Как цитирует UNIAN секретаря СНБО Алексея Данилова, на срочном заседании СНБО примут «фундаментальные решения» для Украины.
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