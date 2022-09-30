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Зеленский созвал на 30 сентября срочное заседание Совета нацбезопасности
Предыстория: Путин подписал указы «о признании независимыми» Херсонской и Запорожской областей

CentralAsia (CA) -  Президент Украины Владимир Зеленский созвал на 30 сентября срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны, сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

Повестку заседания объявят позднее.

Как цитирует UNIAN секретаря СНБО Алексея Данилова, на срочном заседании СНБО примут «фундаментальные решения» для Украины.

  • Президент России Владимир Путин подписал указы о признании Херсонской и Запорожской областей «независимыми территориями».
  • 30 сентября в Кремле состоится церемония подписания договоров о вступлении в состав России ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей, сообщало РИА Новости.
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