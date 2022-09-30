В Монголии за сутки выявлено 49 новых случаев заражения COVID-19

CentralAsia (MNG) - Согласно статистической базе данных, за последние сутки в Монголии зарегистрированы 49 новых случаев заражения COVID-19.
Из них 19 человека — лица, имевшие контакты в Улан-Баторе и 30 случаев было выявлено в регионах страны, говорится в официальном сообщении. Завозных случаев зарегистрировано не было.
Всего умерло от COVID-19, с тяжелой сопутствующей патологией – 2 131 (0) человек.
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