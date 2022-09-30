Путин и Эрдоган обсудили по телефону обстановку в Украине

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CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели 29 сентября телефонные переговоры. В ходе беседы главы государств обсудили ситуацию в Украине.

Как сообщает TRT Haber, Эрдоган заявил, что Россия и Турция продолжают работать над бесперебойным экспортом российских удобрений и зерновых продуктов. Он также выразил заинтересованность в продлении соглашения по вывозу зерна с Украины.

Во время телефонного разговора, по информации телеканала, турецкий президент сообщил, что доволен завершением обмена пленными между Россией и Украиной. Эрдоган призвал Путина продолжать переговоры с украинской стороной и заявил о готовности оказывать содействие в этом вопросе.

В пресс-службе Кремля сообщили, что Владимир Путин выразил признательность турецкому коллеге за вклад Турции при достижении договоренностей по зерновой сделке. Президент России в очередной раз обратил внимание, что в рамках продуктовой сделки ограничения на поставки продовольствия и удобрений из РФ должны быть сняты.

Помимо этого, Путин заявил, что Россия вынесет на срочное обсуждение в Совете Безопасности ООН вопрос об инцидентах на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2», в результате которых нитки магистралей были повреждены.

В ходе беседы Путин рассказал Эрдогану об итогах референдумов о вхождении Донецкой и Луганской народных республик, части Херсонской и Запорожской областей в состав России. Он обратил внимание, что голосование во время всех четырех плебисцитов проходило в соответствии с нормами и принципами международного законодательства.

Референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли с 23 по 27 сентября. В ходе голосования жители всех четырех регионов выступили за присоединение к России. Однако Турция отказалась признать итоги плебисцитов.