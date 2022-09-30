В Великобритании представили первые монеты с изображением Карла III. Фото

CentralAsia (CA) - Королевский монетный двор Великобритании показал монеты номиналом £5 и 50 пенсов с изображением короля Карла III. Дизайн разработал британский скульптор Мартин Дженнингс.

Карл III изображен без короны. В соответствии с королевской и нумизматической традицией, его профиль обращен влево. По краям монеты написано на латыни: «Король Карл III, милостью Божьей, защитник веры» (лат. Dei Gratia Rex Fidei Defensor).

С другой стороны монеты номиналом £5 изображены два портрета Елизаветы II и написаны годы ее правления (1926–2022). Специальную коллекцию монет выпустят в понедельник, 3 октября, уточняется в пресс-релизе на сайте монетного двора.

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Королева Елизавета II умерла 8 сентября в возрасте 96 лет. Ее похороны состоялись 19 сентября. Наследником престола стал сын королевы Чарльз, он взял имя Карл III. 10 сентября он был объявлен королем Великобритании.