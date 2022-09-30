Путин прокомментировал утечки на газопроводах «Северный поток»

- Азия и мир, происшествия
- 9:58, 30 сентября 2022
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|Предыстория: Диверсия или авария? Главный газопровод из России в Европу «Северный поток» дал течь сразу в трех местах, - «Би-би-си»
CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин дал оценку повреждениям, произошедшим в ночь на 26 сентября на магистральных газовых трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». По его словам, произошла «беспрецедентная диверсия, по сути — акт международного терроризма».
Такое мнение Владимир Путин высказал в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. «Отмечено, что Россия выносит этот вопрос на срочное обсуждение в Совете Безопасности ООН»,— говорится в сообщении пресс-службы президента России по итогам телефонных переговоров.
В датской исключительной экономической зоне в ночь на 26 сентября произошла утечка газа сначала на «Северном потоке-2», а затем на «Северном потоке-1». Шведские и датские сейсмологи в этой зоне в то время зафиксировали взрывы. 28 сентября стало известно, что ФСБ России расследует уголовное дело по ч. 1 ст. 361 УК РФ (акт международного терроризма) в связи с авариями на газовых трубопроводах.