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Путин прокомментировал утечки на газопроводах «Северный поток»
// Пресс-служба Кремля.
Предыстория: Диверсия или авария? Главный газопровод из России в Европу «Северный поток» дал течь сразу в трех местах, - «Би-би-си»

CentralAsia (CA) -  Президент России Владимир Путин дал оценку повреждениям, произошедшим в ночь на 26 сентября на магистральных газовых трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». По его словам, произошла «беспрецедентная диверсия, по сути — акт международного терроризма».

Такое мнение Владимир Путин высказал в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. «Отмечено, что Россия выносит этот вопрос на срочное обсуждение в Совете Безопасности ООН»,— говорится в сообщении пресс-службы президента России по итогам телефонных переговоров.

В датской исключительной экономической зоне в ночь на 26 сентября произошла утечка газа сначала на «Северном потоке-2», а затем на «Северном потоке-1». Шведские и датские сейсмологи в этой зоне в то время зафиксировали взрывы. 28 сентября стало известно, что ФСБ России расследует уголовное дело по ч. 1 ст. 361 УК РФ (акт международного терроризма) в связи с авариями на газовых трубопроводах.

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