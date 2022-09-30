В МИД Узбекистана отреагировали на обращения по ситуации с прибывающими россиянами

CentralAsia (UZ) - В связи с участившимися в последнее время обращениями граждан с просьбой разъяснить отдельные вопросы по ситуации вокруг Украины, Министерство иностранных дел Республики Узбекистан прокомментировало ситуацию.

После объявления в России частичной мобилизации в Узбекистане в разы увеличилось число прибывающих россиян. В МИД РУз выступили с официальным заявлением по данному поводу.

Речь идет о резко возросшем количеством российских граждан, решившихся на переезд в Узбекистан после объявленной в России частичной мобилизации.

«В отношении увеличения числа прибывающих граждан Российской Федерации на территорию Республики Узбекистан отмечаем, что вопрос их нахождения в нашей стране регламентируется законодательством, двусторонними и многосторонними договорно-правовыми актами, включая их возможную экстрадицию», - говорится в официальном сообщении МИДа РУз.

В ведомстве отметили, что граждане зарубежных стран, не совершившие правонарушения, принудительной депортации не подлежат.