Назначен министр энергетики Узбекистана

CentralAsia (UZ) - Указом президента Узбекистана Журабек Мирзамахмудов утвержден на должность заместителя премьер-министра по вопросам развития топливно-энергетической и химической отраслей - министра энергетики Республики Узбекистан. Об этом сообщает пресс служба президента Узбекистана.

Мирзамахмудов закончил Университет Алабамы в г.Хантсвил (США) по специальности химия, магистратуру в ТашХТИ по специальности переработка нефти и газа и его химическая технология.

Занимал посты заместителя председателя правления «Узкимёсаноат», заместителя министра экономики, первого заместителя министра энергетики и генерального директора агентства «Узатом».

До назначения на должность Мирзамахмудов занимал пост председателя правления «Узкимёсаноат».