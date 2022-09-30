Назначен министр энергетики Узбекистана

- Узбекистан, общество
- 10:01, 30 сентября 2022
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CentralAsia (UZ) - Указом президента Узбекистана Журабек Мирзамахмудов утвержден на должность заместителя премьер-министра по вопросам развития топливно-энергетической и химической отраслей - министра энергетики Республики Узбекистан. Об этом сообщает пресс служба президента Узбекистана.
Мирзамахмудов закончил Университет Алабамы в г.Хантсвил (США) по специальности химия, магистратуру в ТашХТИ по специальности переработка нефти и газа и его химическая технология.
Занимал посты заместителя председателя правления «Узкимёсаноат», заместителя министра экономики, первого заместителя министра энергетики и генерального директора агентства «Узатом».
До назначения на должность Мирзамахмудов занимал пост председателя правления «Узкимёсаноат».
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