В Узбекистане перед поездкой на конференцию ОБСЕ арестовали журналиста Азиза Юсупова

CentralAsia (UZ) - Базирующаяся во Франции Ассоциация по правам человека в Центральной Азии и еще четыре международные правозащитные организации осудили арест журналиста и активиста по защите прав человека Азиза Юсупова.

Как говорится в заявлении организации, Азиз Юсупов является правозащитником, независимым журналистом и бывшим политическим заключенным.

Арест Юсупова произошел незадолго до конференции ОБСЕ по человеческому измерению в Варшаве, что, по мнению правозащитных групп, свидетельствует о желании узбекских властей предотвратить его выступление. В ходе конференции, по их утверждению, «Юсупов намеревался предоставить независимую информацию о ситуации с правами человека в Узбекистане».

«Арест Азиза Юсупова ставит под сомнение заверения правительства Узбекистана о прогрессе успешных реформ в области прав человека в стране», – заявила Бриджит Дюфур, директор международной правозащитной организации «Международное партнерство за права человека» (IPHR).

23 сентября Юсупов отнес в посольство Польши приглашение, отправленное ему для участия в конференции, и сдал заявление на получение визы. 25 сентября его вызвали в отделение УВД, и узнав о том, что он подал заявление на получение польской визы для поездки на конференцию по человеческому измерению, Юсупова арестовали. Ферганский уголовный суд санкционировал его предварительное заключение сроком по обвинению в хранении наркотиков, что наказывается лишением свободы на срок до пяти лет по статье 276 Уголовного кодекса Узбекистана.

Азиз Юсупов отрицает предъявленные ему обвинения. Правозащитные организации, выступившие с заявлением в его защиту, считают дело Юсупова сфабриковано для того, чтобы наказать его за правозащитную деятельность.

«Дело Юсупова показывает, что власти Узбекистана возобновили практику использования сфабрикованных обвинений против правозащитников. В очередной раз мы видим, как правозащитников обвиняют в преступлениях по уголовным делам, направленных на их дискредитацию и воспрепятствование их законной деятельности», – заявила генеральный секретарь Норвежского Хельсинкского комитета (NHC) Берит Линдеман.

По данным Ассоциации по правам человека в Центральной Азии, в последние годы Азиз Юсупов занимался мониторингом положения заключенных в Узбекистане, особенно уязвимых групп, таких как женщины и дети, и оказывал им помощь. Только за последний год Юсупов провел 20 бесед с заключенными и бывшими заключенными, в том числе с отбывающими наказание по политическим мотивам и жертвами пыток.

В 90-х годах прошлого века семья Азиза Юсупова переехала в Узбекистан из соседнего Таджикистана, когда в этой стране началась гражданская война. Азиз Юсупов является младшим братом Фарруха Юсупова (Юсуфи), много лет проработавшего на Радио Озодлик и писавшего критические материалы об узбекских властях. Помимо этого, Фаррух Юсупов участвовал в следственных мероприятиях по делу о коррупционных сделках с участием компаний, находившихся под контролем дочери бывшего президента Узбекистана Гульнары Каримовой.

В 2016 году Азиз Юсупов был арестован по обвинению в хранении наркотиков и несправедливо осужден на восемь лет. Тогда правозащитные организации сообщали, что Юсупова пытали в заключении, и единственным доказательством против него было его письменное признание вины, выбитое при допросах. Азиз Юсупов был признан международными правозащитными организациями политическим заключенным. Под международным давлением в начале февраля 2019 года он вышел из тюрьмы по условно-досрочному освобождению из-за плохого состояния здоровья. На свободе ему пришлось пройти несколько курсов лечения.

Власти Узбекистана пока никак не прокомментировали арест Азиза Юсупова.