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Более 20 человек погибли в результате взрыва в образовательном центре Кабула. Видео

CentralAsia (CA) -  В образовательном центре в столице Афганистана во время экзаменов произошел взрыв, сообщает Al Jazeera со ссылкой на источник в правительстве.

Представитель полиции Кабула Халед Задран подтвердил телеканалу факт взрыва и пообещал, что полиция предоставит дополнительную информацию позже.

По данным телеканала, в образовательном центре совершил теракт террорист-смертник, более 20 человек погибли, более 30 человек получили ранения.

Образовательный центр, где произошел взрыв, расположен в западном районе Дашт-и-Барчи.

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