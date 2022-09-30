Более 20 человек погибли в результате взрыва в образовательном центре Кабула. Видео
- Азия и мир, происшествия
- 11:34, 30 сентября 2022
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- Обновлено: 11:50, 30 сентября 2022
CentralAsia (CA) - В образовательном центре в столице Афганистана во время экзаменов произошел взрыв, сообщает Al Jazeera со ссылкой на источник в правительстве.
Представитель полиции Кабула Халед Задран подтвердил телеканалу факт взрыва и пообещал, что полиция предоставит дополнительную информацию позже.
По данным телеканала, в образовательном центре совершил теракт террорист-смертник, более 20 человек погибли, более 30 человек получили ранения.
Образовательный центр, где произошел взрыв, расположен в западном районе Дашт-и-Барчи.
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