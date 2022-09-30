Корпорация Apple вывезла большинство сотрудников из России в Кыргызстан, - «Ведомости»

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CentralAsia (KG) - Американская корпорация Apple вывезла большинство сотрудников из российского офиса в Кыргызстан к концу лета. Компания также релоцировала некоторых сотрудников в ОАЭ и Великобританию. Об этом сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на источники.

По информации «Ведомостей», большая часть сотрудников российского Apple переехали в Кыргызстан. Подготовка к релокации началась весной, процесс был завершен к концу лета. Как отмечает газета, в Кыргызстане родился руководитель Apple по связям с госорганами Назим Турдумамбетов.

Как пишет издание, также некоторым топовым сотрудникам Apple предложили переезд в Дубай и Лондон. Они покинули Россию весной, когда именно, не уточняется.

По информации газеты, переезд своим сотрудникам после начала военной операции в Украине также предлагал Google. Компания предлагала релокацию в Дубай, однако многие сотрудники отказались из-за климата и дальности.

По словам экспертов «Ведомостей», IT-компании активно релоцируют своих сотрудников в Казахстан и Узбекистан, так как эти страны комфортны с точки зрения распространения русского языка и стоимости переезда. Также возможен переезд в Сербию и Черногорию.

Официально Apple не прекращала работу в России. После начала военной операции в Украине компания приостановила продажу новых моделей своих устройств и ограничила работу Apple Pay и ряда других сервисов. Также Apple удалила из своего магазина приложений AppStore приложения некоторых российских компаний из-за санкций США.

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