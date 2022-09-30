Казахстан и Россия приостановили автобусные рейсы в Уральск

CentralAsia (KZ) - Казахстан и Россия с 29 сентября временно приостановили автобусные рейсы по маршрутам Самара – Уральск и Тольятти – Уральск. Об этом сообщается на сайте автовокзала Уральска.

Такое решение принято в целях безопасности пассажиров из-за «сложившейся ситуации» на границе Казахстана и России, говорится в сообщении.

«Рейсы Самара – Уральск с 29 сентября приостановлены. О возобновлении рейсов в дальнейшем проинформируем», – сообщается на сайте автовокзала Самары.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил «частичную мобилизацию», после чего тысячи россиян решили покинуть страну. Часть пытается выехать в том числе в Грузию, Казахстан и Кыргызстан. По состоянию на 27 сентября, по данным МВД Казахстана, с начала мобилизации в страну въехали 98 тысяч граждан России.

В Казахстане одним из главных пунктов для въезда для россиян стал город Уральск (Орал) в Западно-Казахстанской области: в него едут люди сразу из трех российских областей: Саратовской, Самарской и Оренбургской. Главный погранпереход в окрестностях Уральска – Сырым, он находится на трассе из Самары.

Российские власти решили развернуть на контрольно-пропускном пункте «Караузек» на границе с Казахстаном в Астраханской области пункт мобилизации. Там в ближайшие дни начнут выдавать повестки в военкомат.

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