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Казахстан проложит железнодорожную ветку в Китай через Бахты, — Токаев 

CentralAsia (KZ) -  Казахстан планирует проложить железнодорожную ветку в Китай через Бахты. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступая перед общественниками Абайской области.

Токаев рассказал, что через Абайскую область проходят многие пути: регион граничит с Россией и Китаем. Чтобы рационально использовать эти возможности, дороги страны должны быть качественными и безопасными.

«В целях развития транспортного потенциала нашей страны мы планируем проложить железнодорожную ветку в Китай через Бахты. Мы непременно должны построить эту железную дорогу. Правительство занимается этим вопросом», - добавил он.

Также он отметил, что в регионе необходимо создать «сухой порт», «логистический парк» и развивать транспортные коридоры.

В продолжение он уточнил, что через Семей проходит автомагистраль международного значения.

«В первую очередь необходимо отремонтировать два городских моста. В этом году началось строительство нового моста. Правительство совместно с областным акиматом должны завершить его за три года», - сказал президент Казахстана.

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