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Эрдоган посетит Казахстан в октябре 

CentralAsia (KZ) -  Спикер мажилиса Казахстана Ерлан Кошанов встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, во время открытия IV Всемирных игр кочевников в Турции.

На официальном сайте парламента РК отмечается, что во время встречи с Реджепом Тайипом Эрдоганом спикер мажилиса Ерлан Кошанов сообщил о визите президента Турции в октябре.

«Сотрудничество между нашими странами крепнет с каждым годом. Это во многом результат дружеских отношений и плодотворного диалога между вами и нашим президентом Касым-Жомартом Токаевым. Мы с нетерпением ждем вашего приезда в Казахстан, запланированного на октябрь этого года. Уверен, что этот визит поднимет на новый уровень отношения между нашими братскими странами и создаст новые возможности для их дальнейшего укрепления», — сказал Кошанов.

В свою очередь, президент Турции высоко оценил роль Казахстана для организации тюркских государств.

«Стабильность в Казахстане имеет большое значение для всего региона. В этой связи я высоко оцениваю значимость реформ, реализуемых Президентом Касым-Жомартом Токаевым, и его инициативу о проведении внеочередных президентских выборов. Я внимательно наблюдаю за событиями в вашей стране. В целом, двухсторонние отношения между Казахстаном и Турцией находятся на самом высоком уровне. В этом вопросе большое значение отводится межпарламентскому сотрудничеству»,– отметил Эрдоган.

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