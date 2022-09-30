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Советник Зеленского назвал невысокой вероятность ядерного конфликта
Михаил Подоляк
Михаил Подоляк

CentralAsia (CA) -  Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что возможность ядерного конфликта небольшая. По его мнению, последствия этого будут катастрофическими не только для Украины.

«Возможность ядерного конфликта невысокая, но она существует. И если мир, имею в виду его гражданскую часть, позволит полный обвал международного механизма ядерной безопасности, последствия будут катастрофическими не только для Украины»,— сказал Михаил Подоляк в интервью газете La Repubblica.

Подоляк добавил, что глобальный ответ на использование ядерного оружия нужно обсуждать на уровне Евросоюза и НАТО.

Ранее газета Politico сообщила, что спецслужбы США стали «внимательнее наблюдать» за ядерным оружием России. Разведка использует коммерческие спутники, которые снимают поверхность Земли в районах, где расположены ядерные силы РФ. Спецслужбы считают, что Россия может использовать «микроядерное оружие».

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