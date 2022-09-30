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Казахстан подал заявку на проведение следующих Всемирных игр кочевников

CentralAsia (KZ) -  Казахстан подал заявку на проведение следующих Всемирных игр кочевников, сообщил спикер мажилиса парламента Ерлан Кошанов на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Председатель мажилиса сообщил, что Казахстан подал заявку на проведение следующих V Всемирных игр кочевников, и выразил надежду, что тюркское сообщество поддержит это предложение», - говорится в сообщении пресс-службы палаты.

По поручению президента Касым-Жомарта Токаева Ерлан Кошанов принял участие в торжественной церемонии открытия IV Всемирных игр кочевников в турецком городе Изник.

Игры кочевников собрали более 3 тысяч спортсменов из 102 стран мира. Казахстан представляет команда из 50 участников по пяти видам спорта: национальной борьбе «қазақ күресі», стрельбе из лука, играм кокпар, кок-бору, жамбы ату.

Впервые Игры кочевников были организованы в Кыргызстане в 2014 году в Чолпон-Ате. Спортсмены из 19 стран мира приняли участие в 10 различных видах спорта. Многие страны выразили положительные отзывы, в связи с чем Кыргызстан решил провести и вторые Всемирные игры кочевников в 2016 году, тогда они были организованы на берегу Иссык-куля. Два года спустя прошли и третьи Игры.

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