В Узбекистане определили размеры ежемесячных сборов для майнеров и криптобирж

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане установили размеры ежемесячных сборов для майнеров, криптобирж и других участников рынка, сообщает Минюст республики.

Согласно законодательству, юридические лица, осуществляющие майнинг и деятельность провайдеров услуг в сфере оборота криптоактивов на территории Узбекистана за осуществление данного вида деятельности должны уплачивать сборы.

Сборы устанавливаются в следующих размерах базовых расчетных величин (БРВ):

для деятельности майнеров – 10-кратный размер БРВ (3 миллиона сумов или $275)

для деятельности криптобиржи – 400-кратный размер БРВ (120 миллионов сумов или $11 тыс.)

для деятельности майнингпула – 100-кратный размер БРВ (30 млн сумов или $2,7 тыс.)

для деятельности криптодепозитария – 5-кратный размер БРВ (1,5 миллиона сумов или $140.)

для деятельности криптомагазина – 20-кратный размер БРВ (6 миллионов сумов или $550.).

Сборы уплачиваются майнерами и провайдерами услуг ежемесячно с момента получения в установленном порядке лицензии или документов разрешительного характера.