экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Узбекистане определили размеры ежемесячных сборов для майнеров и криптобирж

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане установили размеры ежемесячных сборов для майнеров, криптобирж и других участников рынка, сообщает Минюст республики.

Согласно законодательству, юридические лица, осуществляющие майнинг и деятельность провайдеров услуг в сфере оборота криптоактивов на территории Узбекистана за осуществление данного вида деятельности должны уплачивать сборы.

Сборы устанавливаются в следующих размерах базовых расчетных величин (БРВ):

  • для деятельности майнеров – 10-кратный размер БРВ (3 миллиона сумов или $275)
  • для деятельности криптобиржи – 400-кратный размер БРВ (120 миллионов сумов или $11 тыс.)
  • для деятельности майнингпула – 100-кратный размер БРВ (30 млн сумов или $2,7 тыс.)
  • для деятельности криптодепозитария – 5-кратный размер БРВ (1,5 миллиона сумов или $140.)
  • для деятельности криптомагазина – 20-кратный размер БРВ (6 миллионов сумов или $550.).

Сборы уплачиваются майнерами и провайдерами услуг ежемесячно с момента получения в установленном порядке лицензии или документов разрешительного характера.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Путин потребовал исправить допущенные в ходе мобилизации ошибки
  • Супруга президента Шавката Мирзиёева посадила со школьниками деревья (фото)
  • Путин и Эрдоган обсудили по телефону обстановку в Украине


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com