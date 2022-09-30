В Узбекистане определили размеры ежемесячных сборов для майнеров и криптобирж

- Узбекистан, общество
- 13:36, 30 сентября 2022
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CentralAsia (UZ) - В Узбекистане установили размеры ежемесячных сборов для майнеров, криптобирж и других участников рынка, сообщает Минюст республики.
Согласно законодательству, юридические лица, осуществляющие майнинг и деятельность провайдеров услуг в сфере оборота криптоактивов на территории Узбекистана за осуществление данного вида деятельности должны уплачивать сборы.
Сборы устанавливаются в следующих размерах базовых расчетных величин (БРВ):
- для деятельности майнеров – 10-кратный размер БРВ (3 миллиона сумов или $275)
- для деятельности криптобиржи – 400-кратный размер БРВ (120 миллионов сумов или $11 тыс.)
- для деятельности майнингпула – 100-кратный размер БРВ (30 млн сумов или $2,7 тыс.)
- для деятельности криптодепозитария – 5-кратный размер БРВ (1,5 миллиона сумов или $140.)
- для деятельности криптомагазина – 20-кратный размер БРВ (6 миллионов сумов или $550.).
Сборы уплачиваются майнерами и провайдерами услуг ежемесячно с момента получения в установленном порядке лицензии или документов разрешительного характера.
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