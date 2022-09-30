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В Генштабе Белоруссии опровергли информацию о проведении мобилизации в республике

CentralAsia (CA) -  В Генштабе Белоруссии назвали «вбросами» сведения о проведении мобилизации в республике.

«В последнее время, в том числе в глобальной сети Интернет, активно разгоняется тема проведения мобилизации в Республике Беларусь. Всякие вбросы на данную тему не соответствуют действительности, о чем уже были выступления в средствах массовой информации руководителей государственного и военного уровней», - заявил замначальника управления главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил Белоруссии Олег Позняк в эфире телеканала СТВ.

По его словам, военные комиссариаты занимаются своей повседневной деятельностью.

«Военные комиссариаты занимаются своей повседневной деятельностью. Вызывают военнообязанных для изучения, уточнения учетных данных, а также для направления на учебные занятия в рамках проведения военных сборов», - подчеркнул представитель Генштаба.

Ранее в министерстве обороны Белоруссии заявили, что «в настоящее время в вооруженных силах Республики Беларусь мероприятия мобилизации не проводятся». «В стране нет необходимости проведения мобилизационных мероприятий», - подчеркнули в белорусском военном ведомстве.

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