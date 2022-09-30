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В Шотландии назвали причину смерти Елизаветы II
Продолжение: Принц Чарльз стал новым королем ВеликобританииПредыстория: Скончалась королева Великобритании Елизавета II. Ей было 96 лет

CentralAsia (CA) -  Причиной смерти королевы Елизаветы II стал преклонный возраст. Об этом говорится в свидетельстве о смерти, данные которого опубликованы в четверг, передает The Washington Post.

Королева скончалась в шотландском замке Балморал 8 сентября в 15:10, документ об этом был составлен Генеральным регистратором Шотландии 16 сентября и подписан дочерью Елизаветы, принцессой Анной.

Похороны 96-летней королевы по числу зрителей и участников стали одним из крупнейших событий британской истории.

Дата коронации Карла III пока не назначена; предположительно она может состояться летом следующего года. Ранее сообщалось, что король желает провести церемонию максимально скромно. Супруга монарха, Камилла, будет коронована вместе с ним.

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