В Шотландии назвали причину смерти Елизаветы II

CentralAsia (CA) - Причиной смерти королевы Елизаветы II стал преклонный возраст. Об этом говорится в свидетельстве о смерти, данные которого опубликованы в четверг, передает The Washington Post.

Королева скончалась в шотландском замке Балморал 8 сентября в 15:10, документ об этом был составлен Генеральным регистратором Шотландии 16 сентября и подписан дочерью Елизаветы, принцессой Анной.

NEW: National Records of Scotland published The Queen’s entry in the Register of Deaths. It says she died at 3:10pm on 8 September of “Old Age”. pic.twitter.com/cSnIpnTaiQ