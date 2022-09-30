За две недели протестов в Иране погибли более 80 человек

CentralAsia (CA) - В Иране уже 15-й день продолжаются протесты после смерти 22-летней Махсы Амини, задержанной полицией нравов.

По данным правозащитной организации Iran Human Rights, по меньшей мере 83 человека были убиты за две недели протестов, сообщает Reuters.

«Подтверждено, что по меньшей мере 83 человека, включая детей, были убиты в ходе протестов в Иране», — сообщила Iran Human Rights, базирующаяся в Норвегии.

Государственное телевидение сообщило, что полиция арестовала большое количество «бунтовщиков», но не сообщило цифр. Правозащитные группы сообщают, что десятки активистов, студентов и художников были задержаны, а по данным комитета защиты журналистов, арестованы не менее 28 журналистов.

Как пишет «Би-би-си», президент Ирана предупредил, что не допустит хаоса - так он описал протесты, прокатившиеся по стране после смерти в заключении молодой женщины, подавить которые власти пока не в состоянии.

По словам Ибрахима Раиси, положившая начало протестам смерть 22-летней Махсы Амини две недели назад «всех опечалила», но его правительство «[не может] позволить людям нарушать покой общества беспорядками».

22-летняя Махса Амини из северо-западного города Сакез гостила в Тегеране 13 сентября, когда полиция нравов задержала ее за нарушение закона, требующего, чтобы женщины покрывали волосы хиджабом или платком.

Полиция сообщила, что Амини потеряла сознание в центре содержания под стражей из-за сердечной недостаточности. Но ее семья утверждала, что полицейские ее избили. Она скончалась в больнице после трех дней в коме.

Первая акция протеста состоялась после ее похорон в Сакесе 17 сентября, тогда же появились первые видео с женщинами, срывающими с себя хиджабы.

Похожие демонстрации затем начались и в других местах на населенном курдами северо-западе страны и в Тегеране. В течение нескольких дней беспорядки охватили десятки других городов и превратились в самый серьезный вызов иранским властям за последние годы.

На появившихся с началом протестов в интернете видеороликах видно, как женщины публично сжигают платки и остригают волосы, скандируя «Женщины, жизнь, свобода» и «Смерть диктатору» (имеется в виду верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи).

В интервью государственному телевидению в среду вечером президент Раиси пообещал, что расследование смерти Амини будет проведено беспристрастно, а в ближайшие дни судебно-медицинские эксперты представят отчет.

Отвечая на вопрос о протестах, Раиси - бывший глава судебной системы Ирана, - предупредил, что существует разница между протестами и беспорядками.

«С теми, кто принимал участие в беспорядках, надо расправиться решительно, это требование народа», - сказал он.

Как обычно, досталось и «внешним врагам», в том числе США, которые Раиси обвинил в попытке «натравить людей друг на друга».

В четверг утром губернатор провинции Тегеран заявил о прекращении беспорядков, несмотря на опубликованные в интернете кадры, на которых видно, как люди ночью протестуют в нескольких районах.