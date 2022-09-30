В Монголии будут выдавать вид на жительство всем гражданам РФ

начальник отдела ИАМ Н.Ууганбаяр

CentralAsia (MNG) - Иммиграционное агентство Монголии (ИАМ) приняло решение о выдаче вида на жительство всем гражданам России, обратившимся в агентство. Об этом монгольским СМИ сообщил начальник отдела иммиграционного агентства Монголии Н.Ууганбаяр

«Граждане Российской Федерации обращаются с заявлением о пребывании в Монголии на определенный период времени. В связи с этой ситуацией принято решение о предоставлении соответствующей категории вида на жительство подавшим заявление гражданам Российской Федерации», - сказал он.

Сообщалось, что с 21 сентября границу через порт Алтанбулаг пересекли 6268 граждан России. По состоянию на 21-29 сентября 748 гражданам РФ продлили срок пребывания и визы в Монголии. Однако более 1000 граждан получили консультации по вопросам получения вида на жительство и продления срока пребывания в Монголии.

«Из-за ситуации в России граждане этой страны массово приезжают в нашу страну. Всего за один день около 160 граждан продлили свои визы на 30 дней. Граждане России и Монголии могут путешествовать без визы сроком на 30 дней в обе стороны. В случае долгосрочного проживания необходимо получить соответствующую категорию визы до въезда на территорию страны. Долгосрочный вид на жительство выдается на основании получения визы соответствующей категории. В последние годы миграция людей по всему миру увеличивается. Это связано со многими факторами, такими как политика, экономика, бедность и война», - сказал глава Н.Ууганбаяр.

В соответствии с законом о правовом положении иностранных граждан и Правилами выдачи виз Монголии срок пребывания иностранного гражданина без визы может быть продлен один раз на 30 дней.

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