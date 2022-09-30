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После объявления мобилизации Россию покинули более 200 тыс. человек, - CNN
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
Предыстория: Путин объявил частичную мобилизацию в России

CentralAsia (CA) -  С момента объявления о частичной мобилизации Россию покинули более 200 тыс. человек. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на данные из соседних с Россией стран.

Сайт приводит детализацию данных:

  • около 100 тыс. россиян пересекли границу Казахстана за последнюю неделю, о чем заявлял в среду заместитель министра внутренних дел Казахстана Марат Кожеев;
  • согласно опубликованной во вторник информации МВД Грузии, с 21 по 26 сентября грузино-российскую границу пересекли не менее 53 тыс. 136 человек;
  • по данным Европейского агентства пограничной и береговой охраны Frontex, за последнюю неделю (19-25 сентября) в Евросоюз въехали почти 66 тыс. граждан России.

В эту статистику не включены данные из Монголии и Армении, куда в последние дни также выезжали граждане России.

21 сентября президент России Владимир Путин сообщил, что подписал указ о частичной мобилизации. Мероприятия по реализации указа начинаются с 21 сентября. По словам президента, в рамках объявленной мобилизации призыву на военную службу будут подлежать только военнослужащие запаса, прежде всего «те, кто проходил службу в рядах вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт». Перед отправкой в части они пройдут обязательную дополнительную подготовку с учетом опыта СВО.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в рамках частичной мобилизации призовут 300 тыс. резервистов.

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