В России выявили более 37 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки

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CentralAsia (CA) - За последние сутки в России зарегистрировали 37 286 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Число госпитализированных составило 2 723 человека, что на 13,7% меньше по сравнению с 29 сентября, когда в больницы попали 3 154 человека.

Выздоровели 61 225 россиян, умерли 106 человек.

Наибольшее количество заболевших зафиксировали в Москве (3341 человек). На втором месте — Санкт-Петербург (1836 человек), на третьем — Самарская область (1782 человека). Затем идут Свердловская область (1336 человек) и Пермский край (1284 человека).

За все время пандемии в России коронавирусом заразились более 20 млн человек, 387 тыс. россиян умерли.