экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В России выявили более 37 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  За последние сутки в России зарегистрировали 37 286 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Число госпитализированных составило 2 723 человека, что на 13,7% меньше по сравнению с 29 сентября, когда в больницы попали 3 154 человека.

Выздоровели 61 225 россиян, умерли 106 человек.

Наибольшее количество заболевших зафиксировали в Москве (3341 человек). На втором месте — Санкт-Петербург (1836 человек), на третьем — Самарская область (1782 человека). Затем идут Свердловская область (1336 человек) и Пермский край (1284 человека).

За все время пандемии в России коронавирусом заразились более 20 млн человек, 387 тыс. россиян умерли.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • В Узбекистане в этом году увеличилась младенческая смертность
  • В Улан-Баторе состоялась церемония открытия XR Lab Mongolia
  • Казахстан проложит железнодорожную ветку в Китай через Бахты, — Токаев 


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com