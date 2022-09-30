Туркменистан и Беларусь возобновили авиасообщение

CentralAsia (TM) - С 1 октября «Туркменские авиалинии» возобновляют регулярное сообщение между Беларусью и Туркменистаном по маршруту Ашхабад-Минск-Туркменабат. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу аэропорта «Минск».

Рейсы будут выполняться один раз в неделю по субботам на самолете Boeing 737-800. О стоимости билетов не сообщается.

Авиасообщение между странами было приостановлено в марте 2020 года из-за пандемии коронавируса.