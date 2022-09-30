Туркменистан и Беларусь возобновили авиасообщение
- Туркменистан, общество
- 15:13, 30 сентября 2022
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CentralAsia (TM) - С 1 октября «Туркменские авиалинии» возобновляют регулярное сообщение между Беларусью и Туркменистаном по маршруту Ашхабад-Минск-Туркменабат. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу аэропорта «Минск».
Рейсы будут выполняться один раз в неделю по субботам на самолете Boeing 737-800. О стоимости билетов не сообщается.
Авиасообщение между странами было приостановлено в марте 2020 года из-за пандемии коронавируса.
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