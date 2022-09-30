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В Ташкенте прошел парад национальной ткани «хан-атлас»

CentralAsia (UZ) -  В рамках прошедшего 29 сентября фестиваля национальной ткани «хан-атлас», около 200 девушек прошли по периметру комплекса «Ташкент сити», создав атмосферу праздника.

Жители и гости столицы, посетившие мероприятие, смогли ознакомиться с выставкой ремесленников и показами ведущих дизайнеров Ташкента, принять участие в шоу-программе и мастер-классах.

Как отмечают организаторы, фестиваль «Хан-атласа» – это уникальная площадка, на которой представлены направления, связанные с дизайнерским искусством и национальной индустрией.

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