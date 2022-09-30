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Узбекистан занял пятое место в мире по приросту запасов золота

CentralAsia (UZ) -  Узбекистан занял пятое место в мире по запасам золота, с начала года страна увеличила свои запасы на 19 тонн. Об этом сообщается на сайте Всемирного совета по золоту (Gold.org).

Несмотря на то, что в первом квартале этого года Узбекистан реализовал почти 25 тонн золота, чистые закупки с начала года превысили 19 тонн. В настоящее время запасы золота составляют более 381 тонны (59% от общих запасов), — говорится в сообщении.

С начала года Турция, Египет, Ирак и Индия опережают Узбекистан по приросту запасов драгоценных металлов.

По данным Госкомстата, Узбекистан не экспортировал золото в течение последних пяти месяцев. Показатель первого квартала текущего года остался без изменений: $2,97 млрд.

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