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Норвегия может закрыть границу для туристов из России
Стурскуг
Стурскуг

CentralAsia (CA) -  Поскольку Стурскуг — это единственный пограничный пункт между Россией и Норвегией, норвежское правительство «при необходимости» может в кратчайшие сроки закрыть границу для российских туристов.

По словам министра юстиции и чрезвычайных ситуаций Норвегии Эмили Мель, королевство сможет сделать это быстрее, чем на такой шаг решилась Финляндии, передает газета Norway Posts English.

«При необходимости мы быстро закроем границу, и изменения могут произойти в кратчайшие сроки. По сравнению с Финляндией, в Норвегию прибывает меньше людей, и здесь ситуация иная»,— сказала она.

Ранее власти Финляндии приняли решение о закрытии границы для российских туристов и транзитников. Ограничения вступили в силу в ночь на 30 октября, в России также будет полностью прекращен прием заявлений на туристические визы в страну.

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