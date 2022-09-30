Кремль заявил о планах занять всю территорию ДНР

Дмитрий Песков

CentralAsia (CA) - Всю территорию ДНР в границах Донецкой области образца 2014 года «предстоит освободить», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он подтвердил, что с сегодняшнего дня вся территория ДНР, в том числе неподконтрольная российским силам, будет считаться частью России. «Де-юре — да. Потому что в состав Российской Федерации вступает признанное нами государство в границах 2014 года», — заявил он.

Возможные удары Украины по территориям, которые войдут в состав России, Москва будет расценивать как агрессию против самой России, подтвердил он.

В каких границах Россией будут признаны Херсонская и Запорожская области, это прояснится сегодня позднее, уточнил Песков.

28 сентября Песков заявил, что занятие всей территории ДНР в границах 2014 года - это цель-минимум России.

Часть территории бывшей Донецкой области, несмотря на продвижение российских войск, остается под контролем Украины. Это, в частности, города Славянск и Краматорск, пишет РБК.