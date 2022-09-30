Украинские войска взяли Красный Лиман в полукольцо, - глава ДНР

Денис Пушилин

CentralAsia (CA) - Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что вооруженные силы Украины взяли город Красный Лиман в полукольцо. По его словам, Россия и ДНР не полностью контролируют Ямполь и Дробышево. Российская и украинская сторона подтягивают резервы к Красному Лиману, добавил он.

«На данный момент Красный Лиман в полукольце, дорога от Сватово под нашим контролем, но периодически под обстрелом. Постоянные группы ДРГ (диверсионно-разведывательная группа). Ямполь и Дробышево в полной мере нами не контролируются. Наши ребята бьются, резервы подтягиваем, должны выстоять, но противник бросил тоже серьезные силы»,— написал Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

Накануне Денис Пушилин заявил, что в скором времени возможен «перелом» в районе Красного Лимана. Он говорил, что ситуация в Красном Лимане «самая сложная».

Минобороны России заявило о взятии Красного Лимана 28 мая. 10 сентября Минобороны заявило об «операции по свертыванию» войск в районах Балаклеи и Изюма Харьковской области Украины. После контрнаступления ВСУ на Харьковском направлении начали появляться первые сообщения о новых боях за Красный Лиман.