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В Санкт-Петербурге сообщили о 80 тыс. получивших повестки в рамках мобилизации
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
Предыстория: Путин объявил частичную мобилизацию в России

CentralAsia (CA) -  В Санкт-Петербурге повестки в рамках частичной мобилизации получили более 80 тыс. человек, сообщил заместитель городского военного комиссара полковник Ильфат Абзалов, передает «Фонтанка».

Абзалов подчеркнул, что призыву на военную службу на данный момент подлежат только граждане с категорией годности А и Б в военном билете.

Также он отметил, что в первую очередь призываются военнослужащие запаса первого разряда. Но формируются также отряды территориальной обороны, и вот туда уже могут быть призваны «запасники» из второго и даже третьего разрядов.

21 сентября президент России Владимир Путин сообщил, что подписал указ о частичной мобилизации. Мероприятия по реализации указа начинаются с 21 сентября. По словам президента, в рамках объявленной мобилизации призыву на военную службу будут подлежать только военнослужащие запаса, прежде всего «те, кто проходил службу в рядах вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт». Перед отправкой в части они пройдут обязательную дополнительную подготовку с учетом опыта СВО.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в рамках частичной мобилизации призовут 300 тыс. резервистов.

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