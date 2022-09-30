Первые мобилизованные россияне прибыли в ДНР

CentralAsia (CA) - Для прохождения «курса интенсивной боевой подготовки» на территорию ДНР прибыли первые российские граждане, призванные на военную службу в рамках частичной мобилизации. Об этом сообщает пресс-служба народной милиции ДНР.

«Первые мобилизованные россияне прибыли в зону СВО и приступили к интенсивной подготовке… Сейчас они проходят курс интенсивной боевой подготовки на полигонах, который учитывает опыт боев последних месяцев», — говорится в сообщении.

Вчера, 29 сентября, в Минобороны России рассказали, что российские граждане приступили к «боевому слаживанию» на полигонах. После данных мероприятий мобилизованные военнослужащие должны будут приступить к выполнению задач по контролю и обороне территорий ДНР, ЛНР и подконтрольных российской армии Херсонской и Запорожской областях.

21 сентября президент России Владимир Путин сообщил, что подписал указ о частичной мобилизации. Мероприятия по реализации указа начинаются с 21 сентября. По словам президента, в рамках объявленной мобилизации призыву на военную службу будут подлежать только военнослужащие запаса, прежде всего «те, кто проходил службу в рядах вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт». Перед отправкой в части они пройдут обязательную дополнительную подготовку с учетом опыта СВО.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в рамках частичной мобилизации призовут 300 тыс. резервистов.