В столице Узбекистана цены на аренду квартир выросли вдвое, - СМИ

CentralAsia (UZ) - После 21 сентября, когда в России была объявлена мобилизация, на российских площадках онлайн-бронирования жилья резко подскочил спрос на аренду в Грузии и странах СНГ.

В базе «Островка» самый заметный рост спроса (сравнивались 12–18 сентября и 19–25 сентября) отмечен на жилье в Казахстане, Армении и Кыргызстане – в восемь раз. Спрос на размещение в Грузии вырос впятеро, в Узбекистане – втрое, передает РБК.

Топ направлений ближнего зарубежья по числу бронирований, совершенных пользователями «Островка» с 19 по 25 сентября, выглядит следующим образом: Беларусь, Казахстан, Армения, Узбекистан, Грузия и Кыргызстан.

В группе «Потребитель.уз» также заметили, что цены на аренду квартир в Ташкенте продолжают расти.

По их данным, в настоящее время практически все владельцы арендных квартир выставляют условие предоплаты на 2-3 месяца.

Цена аренды двухкомнатной квартиры в Ташкенте:

на массиве Югнакий (Мирзо-Улугбекский район) – $400;

в Чиланзарском районе – $500 ;

- вокруг дворца «Дружбы народов» – $550 ;

- вокруг ЦУМа (Мирабадский район) – $600;

- на Ц1 – $800;

- в новостройке «Алмазар Сити» – $1 200.

После объявленной на прошлой неделе мобилизации на наземных погранпереходах со стороны России выстроились очереди беженцев, зафиксирован резкий рост цен на авиа- и железнодорожные билеты. Точное число уехавших не сообщается, но речь идёт как минимум о десятках тысяч человек.

Потенциально принимать российских беженцев или по крайней мере рассматривать их случаи согласились Германия и США, но у России нет с ними сухопутной границы. Беженцы направляются, прежде всего, в Казахстан, другие страны Центральной Азии и Грузию.