Больше всего от уменьшения потока денежных средств из России пострадают страны Центральной Азии, - СМИ

CentralAsia (UZ) - Денежные переводы являются весьма важным источником финансирования в странах Центральной Азии. Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан – одни из крупнейших получателей денежных переводов из России, что делает их особенно чувствительными к изменениям в российской экономике, пишет Ranking.kz.

Эта зависимость становится особенно явной, если сравнить объёмы денежных переводов с валовым внутренним продуктом упомянутых государств. Согласно данным Всемирного банка, по итогам 2021 годы объёмы переводов эквивалентны 35% ВВП Таджикистана и 33% ВВП Кыргызстана. Эти два государства входят в пятёрку наиболее зависимых от мигрантов стран мира. Большинство из этих мигрантов едут в Россию на сезонные работы, часто в строительной сфере.

В Узбекистане доля денежных переводов составляет всё ещё довольно весомые 13% от ВВП. В то же время у Казахстана самая небольшая доля – всего 0,2%. Всемирный банк не приводит в своем исследовании данные по Туркменистану.

Россия является основным источником денежных переводов в Центральную Азию. Переводы оттуда составляют около двух третей от общего объёма денежных переводов в Кыргызстане и Таджикистане. В Узбекистане и Казахстане этот показатель несколько ниже – 56% и 44% соответственно. В 2022 году Всемирный банк дважды оценивал прогнозы роста объёма денежных переводов. В первоначальных выводах ожидалось увеличение объёма денежных переводов из России во всех четырёх странах. Прежде всего, в Казахстане – на 7%.

Однако вторжение России в Украину заставило организацию сделать переоценку, согласно которой банк ожидает резкого уменьшения объёма денежных переводов в 2022 году. Например, в Кыргызстане, где в 2021 году 82% денежных переводов поступили из России, в 2022 году, согласно прогнозу, потоки уменьшатся на 32%. При этом первоначально ожидался рост показателя на 3%. В Таджикистане падение может составить 22%, тогда как ранее прогнозировался рост на 2%.

Узбекистан отправляет в Россию миллионы рабочих мигрантов, но его экономика в меньшей степени зависит от их денежных переводов, по которым Всемирный банк прогнозирует снижение на 21%. В Казахстане же денежные переводы, направляемые из России, согласно прогнозам Всемирного банка, уменьшатся на 19%. Однако влияние будет не столь ощутимым, с учётом незначительной доли в ВВП.

Если сравнивать войну в Украине с предыдущими внешними потрясениями, то в 2015 году денежные переводы в страны Центральной Азии упали более чем на 25% после аннексии в 2014 году Россией Крыма и вызванных этим санкций. Пандемия COVID-19 – ещё один случай, демонстрирующий опасность взаимозависимости: закрытие границ и повсеместные локдауны привели к падению денежных переводов в 2020 году на 6%, отмечает Всемирный банк.

Краткосрочные прогнозы денежных переводов в страны ЦА весьма неопределённы и зависят от масштабов войны в Украине и эффективности санкций на исходящие платежи из России. Однако долгосрочные последствия могут быть весьма серьёзными, учитывая тот факт, что нынешний пакет санкций является беспрецедентным.

Как передает издание, текущая ситуация разительно отличается от предыдущих кризисов, что не учитывается в оценке Всемирного банка. Реальная картина с денежными переводами – по крайней мере, через международные системы денежных переводов – пока показывает не спад, а колоссальный рост показателей.