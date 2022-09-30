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В Ташкенте в одном из спортзалов задержали троих граждан-членов террористических организаций

CentralAsia (UZ) -  В соцсетях появились сообщения о том, что в Чиланзарском районе Ташкента в спортзалах задержали несколько граждан. Данную информацию прокомментировали в пресс-службе ГУВД Ташкента.

В отношении задержанного гражданина А.А. возбуждено дело по статье 244-2 (Создание, руководство, участие в религиозных экстремистских, сепаратистских, фундаменталистских или иных запрещенных организациях) УК РУз. Ведется следствие.

Отмечается, что гражданин был задержан при выезде из Узбекистана для присоединения к международным террористическим организациям.

Также в рамках данного уголовного дела несколько граждан были вызваны в следственные органы с целью выявить подельников подозреваемого. Однако некоторые граждане отказались явиться в следственные органы без уважительных причин, в связи с чем были принудительно доставлены, в частности, из спортзалов.

Граждане были опрошены, непричастные к преступлению лица отпущены. В рамках уголовного дела задержаны трое граждан. Ведется следствие.

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