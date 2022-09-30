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Путин призвал Киев прекратить огонь и сесть за стол переговоров

CentralAsia (CA) -  В Кремле проходит церемония подписания договоров с представителями Запорожья, Херсона, ДНР и ЛНР.

Украина должна немедленно прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил президент России Владимир Путин, передает РБК.

«Мы призываем киевский режим немедленно прекратить огонь, все боевые действия, ту войну, которую он развязал еще в 2014 году, и вернуться за стол переговоров», — сказал президент.

«Мы к этому готовы — об этом не раз было сказано», — добавил Путин.

Владимир Путин также заявил, что вхождение Запорожья, Херсона, ДНР и ЛНР в Россию — «воля миллионов людей, это их право, которое закреплено в ООН».

«Люди свой выбор сделали», — подчеркнул Путин.

Также президент сделал обращение к Украине. «Хочу, чтобы меня услышали киевские власти и их хозяева на Западе: население Запорожья, Херсона, ДНР и ЛНР навсегда становится гражданами России», — заявил Путин.

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