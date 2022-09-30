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В Кремле проходит церемония подписания договоров о вступлении в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей

CentralAsia (CA) -  В Кремле проходит церемония подписания договоров о вступлении в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, пишет Би-би-си.

Выступает президент РФ Владимир Путин.
Выступает президент РФ Владимир Путин.

С 23 по 27 сентября в ДНР и ЛНР, а также в Херсонской области и на территориях Запорожской области состоялись референдумы об их вхождении в состав России.

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