В Кремле проходит церемония подписания договоров о вступлении в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей

CentralAsia (CA) - В Кремле проходит церемония подписания договоров о вступлении в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, пишет Би-би-си.

Выступает президент РФ Владимир Путин.

С 23 по 27 сентября в ДНР и ЛНР, а также в Херсонской области и на территориях Запорожской области состоялись референдумы об их вхождении в состав России.