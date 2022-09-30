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Россия не стремится вернуть Советский Союз, - Владимир Путин

CentralAsia (CA) -  Президент РФ Владимир Путин заявил 30 сентября в ходе выступления в Кремле, что Россия не стремится вернуть Советский Союз.

По его словам, в 1991 году последние руководители СССР вопреки воле народа развалили страну, поставили народ просто перед фактом.

«В Беловежской пуще представители тогдашних партийных элит приняли решение о развале СССР. Люди в одночасье оказались оторванными от своей родины. Это по живому разорвало, разделило нашу народную общность, обернулось национальной катастрофой. <...> Но это уже не важно. Советского Союза нет, прошлого не вернуть. Да и России сегодня это уже и не нужно. Мы к этому не стремимся», — сказал президент России.

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