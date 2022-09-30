Путин подписал соглашения о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России

CentralAsia (CA) - В Кремле состоялось подписание соглашений о присоединении к России Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.

Документы подписали президент Владимир Путин и главы пророссийских администраций субъектов — Евгений Балицкий, Владимир Сальдо, Денис Пушилин и Леонид Пасечник. Все они ранее находились в составе Украины. Теперь четыре договора должны ратифицировать Госдума и Совет федерации.

Ранее для подписания соглашений в Москву прибыли главы пророссийских властей подконтрольных российской армии территорий. С 23 по 27 сентября в регионах прошли референдумы о присоединении к России, по итогам которых, согласно данным пророссийских властей, свыше 87% избирателей во всех четырех субъектах высказались «за». Россия признала ДНР и ЛНР 22 февраля в качестве независимых территорий. Также в качестве независимых территорий 29 сентября были признаны Запорожская и Херсонская области.